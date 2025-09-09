Menu
Mega-Sena sorteia R$ 47 milhões em prêmio nesta terça-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

09 setembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-Sena em Casa lotéricaBilhete da Mega-Sena em Casa lotérica   (Foto: Marcelo Casal Jr. Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (9), pelo concurso 2.912, com a previsão de pagar R$ 47 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

