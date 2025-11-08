Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.938 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Saúde
Promotor cobra de novo números de marmitas que a prefeitura diz fornecer nas UPAs
Geral
Menino de 10 anos liga para PM e consegue salvar a vida da própria mãe
Geral
Robótica desperta criatividade e melhora o aprendizado nas escolas estaduais de MS
Justiça
Poluição sonora configura crime mesmo sem dano efetivo, estabelece STJ
Justiça
Desembargador do TJMS terá de pagar mais de R$ 10 milhões por furar fila de precatórios
Política
Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento
Política
Empresário investigado por roubo no INSS doou R$ 60 mil a ex-ministro de Bolsonaro
Geral
Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a R$ 55 milhões
Justiça
Empresário é condenado por corrupção em ação judicial que corre em sigilo desde 2016
Polícia