Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

08 novembro 2025 - 09h16Taynara Menezes
Bilhete de aposta da Mega-Sena Bilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal jr/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.938 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 20h30h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Saúde
Promotor cobra de novo números de marmitas que a prefeitura diz fornecer nas UPAs
Imagem Ilustrativa
Geral
Menino de 10 anos liga para PM e consegue salvar a vida da própria mãe
A iniciativa está alinhada à Base Nacional Comum Curricular
Geral
Robótica desperta criatividade e melhora o aprendizado nas escolas estaduais de MS
STJ -
Justiça
Poluição sonora configura crime mesmo sem dano efetivo, estabelece STJ
Desembargador aposentado Paulo Alfeu Puccinelli, foi Vice-Presidente do TJMS no biênio 2009-2011 -
Justiça
Desembargador do TJMS terá de pagar mais de R$ 10 milhões por furar fila de precatórios
Governador Eduardo Riedel e o deputado Gerson Claro -
Política
Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento
Ministro do Trabalho e Previdência no governo Bolsonaro -
Política
Empresário investigado por roubo no INSS doou R$ 60 mil a ex-ministro de Bolsonaro
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a R$ 55 milhões
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Empresário é condenado por corrupção em ação judicial que corre em sigilo desde 2016
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande