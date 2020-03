Mega-Sena vai sortear R$ 16 milhÃµes neste sÃ¡bado

O sorteio da Mega-Sena, que ocorre nesta sábado (21) vai pagar até R$ 16 milhões, para um ou mais sortudos que acertarem as seis dezenas da sorte.

O prêmio voltou a acumular, na última quarta-feira (17) depois de pagar mais de R$ 12 milhões para uma única aposta feita pelo portal das loterias da Caixa na internet.

As apostas para este sábado devem ser feitas em lotéricas ou pela internet até às 18 horas da capital, com preços a partir de R$ 4,50.

Conforme a Caixa a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para as apostas simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Em observância às orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao local será reduzido. Quem quiser acompanhar os sorteios pode ficar ligado nas redes sociais da Caixa, tanto no Facebook quanto no YouTube.

