Mega-sena vai sortear R$ 60 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (22/7), às 20h, um prêmio estimado em R$ 60 milhões no concurso 2613 da Mega-Sena. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Na última quinta-feira (19), nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2612. Os números foram: 20 - 27 - 34 - 44 - 50 - 54.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

