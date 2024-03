Mega-Sena volta a acumular e prÃªmio salta para R$ 83 milhÃµes

Nenhum apostador ficou milionário na noite desta quinta-feira (21), depois do sorteio da Mega-Sena, pelo concurso 2.703, que acabou acumulando mais uma vez e chegando a R$ 83 milhões.

Os números sorteados no concurso foram: 03 - 07 - 11 - 35 - 38 - 56. O próximo sorteio está previsto para acontecer neste sábado (23).

De acordo com o divulgado pela Caixa Econômica, a quina teve 172 apostas que acertaram as cinco dezenas e ganharam R$ 24.864,59, enquanto pela quadra teve 9.237 jogos vencedores com quatro números, onde cada um R$ 661,42.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

