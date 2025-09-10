Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mega-Sena volta a acumular e prêmio sobe para R$ 55 milhões

Os números sorteados no concurso 2.912 foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

10 setembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Apostadora fazendo jogo da Mega-SenaApostadora fazendo jogo da Mega-Sena   (Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil)

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (9), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 55 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.912 foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira (5).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 68 apostas vencedoras e irão receber R$ 34.049,50 cada. Os 3.851 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 991,05 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Relatora da proposta, Jussara Lima
Geral
Comissão do Senado aprova gratuidade na Justiça para mulheres vítimas de violência
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Corregedoria deve verificar in loco o funcionamento do TJMS
Justiça
CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente
Sede do Gaeco - MPMS
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas
Ministro Luiz Fux -
Justiça
Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro
Ex-presidente do TCE-MS Cícero Antônio de Souza.
Justiça
Juiz condena ex-presidente do TCE-MS por improbidade e cassa aposentadoria
O evento também contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do empresário Beto Pereira e do presidente da ABRAS, João Galassi
Geral
Sérgio Longen destaca soluções da indústria para o setor supermercadista na SuperAMAS'25
 Ministro Luiz Fux -
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/9/2025

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande