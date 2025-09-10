Mega-Sena volta a acumular e prêmio sobe para R$ 55 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (9), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 55 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.912 foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira (5).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 68 apostas vencedoras e irão receber R$ 34.049,50 cada. Os 3.851 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 991,05 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

