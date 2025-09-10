Mega-Sena volta a acumular e prêmio sobe para R$ 55 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (9), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 55 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.912 foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira (5).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 68 apostas vencedoras e irão receber R$ 34.049,50 cada. Os 3.851 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 991,05 cada.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Comissão do Senado aprova gratuidade na Justiça para mulheres vítimas de violência
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas
Justiça
Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro
Justiça
Juiz condena ex-presidente do TCE-MS por improbidade e cassa aposentadoria
Geral
Sérgio Longen destaca soluções da indústria para o setor supermercadista na SuperAMAS'25
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
Geral