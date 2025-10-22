Mega-Sena volta a acumular e prêmio sobe para R$ 85 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (21), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 85 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.930 foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (23).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada. Já 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Atropelamento na BR-267 mata mulher em Bataguassu; condutor se evadiu
Interior
PRF prende mulher com quase 600 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul
Justiça
Pecuarista acusado de encomendar execução em Sete Quedas segue preso, decide TJ
Saúde
Funcionários da Santa Casa denunciam que médicos foram proibidos de conceder atestados
Justiça
Juiz nega soltar envolvido em execução premeditada no Pedrossian
Justiça
TJ suspende júri popular de acusado de feminicídio em Campo Grande
Saúde
Tem ou não tem? MP quer número de marmitas que prefeitura diz enviar as UPAs
Geral
Walter Carneiro será o titular da Casa Civil; Artur Falcette é cotado para a Semadesc
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/10/2025
Política