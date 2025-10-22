Mega-Sena volta a acumular e prêmio sobe para R$ 85 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (21), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 85 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.930 foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (23).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada. Já 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

