Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado

Quem acertar as seis dezenas do concurso 2.652 da Mega-Sena pode levar o prêmio de R$ 3,5 milhões. Os números serão sorteados neste sábado (4), às 19h (MS), no Espaço Loterias Caixa.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (1º), uma aposta de Goiânia (GO) acertou as seis dezenas sorteadas e faturou R$ 104.876.676,04. Os números sorteados foram 06-23-35-36-37-59.



Participam do concurso todas as apostas registradas até 18h (MS) do dia do sorteio pelo site da Loterias Caixa . A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Os Bolões são apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 15 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 6. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.

