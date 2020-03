Mega-sena sorteia R$ 8,5 milhões neste sábado

Sarah Chaves, com informações do G1

A Mega-Sena acumulou e sorteia neste sábado (14), o prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.243 serão sorteadas a partir das 20h no horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O sorteio é aberto ao público, que pode acompanhar também pelas redes sociais: no Facebook e pelo Canal Caixa no Youtube.

Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50, para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas de todo o país.

