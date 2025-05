Membro do IDAMS, procurador-geral de Justiça completa um ano à frente do MPMS

Membro do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Romão Ávila Milhan Junior, completa um ano à frente da Procuradoria-Geral de Justiça

Com instauração de medidas que modernizam os processos internos do MPMS e ampliam a eficiência no atendimento à população, nesse período, o combate à criminalidade, à impunidade e à corrupção tem sido reforçados.

Para o presidente do IDAMS, o advogado João Paulo Lacerda da Silva, a gestão de Romão Milhan valoriza a ética, a transparência e o compromisso com o interesse público. “A atuação do promotor de Justiça no MPMS reflete o que valorizamos no IDAMS: o profissionalismo, a inovação e o fortalecimento das instituições para garantir uma gestão pública mais transparente e eficaz, sempre em benefício da sociedade”, destaca.

O Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) reúne profissionais comprometidos com o aprimoramento da gestão pública e do Direito Administrativo no estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também