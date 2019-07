Menina cria ursinho que esconde o soro para tranquilizar pequenos pacientes

É uma experiência muito difícil para uma criança ficar doente e ir para o hospital. Em vez de sua casa, ela tem corredores frios e estranhos ao seu redor; e, obviamente, os tratamentos tornam tudo mais assustador.

Ella Cusano, uma menina de 12 anos do Connecticut, passou por essa experiência aos 7 anos pois sofria de uma doença auto-imune muito agressiva.

A partir desse momento, ela começou a entrar e sair de instalações médicas, passando por várias terapias. No entanto, a criança queria que a sua condição servisse de inspiração para criar algo bonito e positivo.

Durante as horas passadas nos quartos do hospital, Ella se concentrou em observar os saquinhos de soro, um acessório quase onipresente durante os tratamentos.

Lembrou-se que nas primeiras vezes o soro, com todos os tubos e agulhas, a assustava muito. Era possível tornar o saquinho mais agradável aos olhos?

Então a menina pegou uma tesoura e cola quente um dia e começou a trabalhar: então o protótipo "Medi Teddy" saiu, o ursinho que esconde as infusões sem atrapalhar o trabalho das enfermeiras.

O simpático ursinho de pelúcia cobre o saco de soro e, com ele, os líquidos contidos no interior, muitas vezes desagradáveis de ver, mas deixa aos enfermeiros a possibilidade de controlar o nível e o fluxo nas costas do ursinho.

Com o entusiasmo dos médicos e do pessoal de serviço com a visão do esboço, a criança decidiu seguir sua ideia, patenteando o pequeno ajudante de pelúcia e lançando uma vaquinha para doá-los a hospitais infantis.

Uma idéia simples que, entretanto, suavizará um pouco a permanência dos pequenos pacientes nos hospitais.

