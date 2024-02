Menina de 2 anos é picada por escorpião no primeiro dia de aula em creche

Uma menina, de 2 anos, foi picada por um escorpião no primeiro dia da volta às aulas, em uma creche particular na Asa Norte. Apesar do susto e da dor, a vítima passa bem. Após o episódio, a instituição de ensino se comprometeu a adotar medidas de segurança para evitar que o caso se repita.

A vítima foi picada pelo escorpião na Escola Visconde de Cabo Frio, na 608 Norte. Por volta das 19h, as crianças brincavam e aguardavam os pais para irem embora. Na hora do ocorrido, o animal estava escondido no chapéu de uma boneca que a menina brincava.

Ao perceberem a situação, outras crianças chamaram a atenção dos monitores, que atenderam a vítima. A menina foi levada para a enfermaria da creche até a chegada de um responsável.

A mãe da menina levou a filha para o Hospital e entregou o escorpião capturado à unidade de saúde. A criança não precisou de soro contra o veneno, mas precisou ficar em observação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também