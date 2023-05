Menina de 8 anos morre ao cair do 8º andar de um prédio

Uma menina, de 8 anos, morreu após cair do 8º andar de um prédio em Guarapari, no Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite do último domingo (30).

Segundo informações da TV Gazeta, a criança, identificada como Helena, passou o dia brincando na casa de outra criança, filho de um amigo do pai. Quando chegou em casa, escutou outras crianças brincando na área comum do condomínio e pediu para brincar mais, mas os pais não deixaram porque estava chovendo.

Ela, então, teria colocado uma cadeira perto da báscula do banheiro, mas se desequilibrou e caiu. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma vitima sangrando perto da piscina do prédio.

No local, os militares constataram que a garota tinha caído e acionaram o Samu. Os médicos confirmaram a morte da criança.

À Polícia Civil, a família, muito abalada, não conseguiu dar detalhes de como aconteceu o acidente, e disseram apenas que a garota caiu pela báscula do banheiro.

O corpo da criança foi enviado ao Departamento Médico Legal de Vitória.

