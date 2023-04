Menino atropelado por ônibus no Los Angeles está em estado grave no hospital

O menino, de apenas 8 anos, que foi atropelado por um ônibus no final da manhã de sexta-feira (14), no bairro Jardim Los Angeles, está internado em estado gravíssimo no Hospital da Cassems.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, ele teve lesões extensas na região torácica, prejudicando a respiração. O estado de saúde dele é considerado grave, mas até a última informação recebida pela reportagem, o quadro era estável.

Por conta da gravidade das lesões, a criança precisou ser transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e segue internado.

Ainda ontem, à reportagem entrou em contato com o Consócio Guaicurus, que por meio de nota informou estar acompanhando o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também