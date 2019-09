Menino com síndrome de Down é estuprado por funcionário de escola

Rauster Campitelli, com informações do Bebê/Mamãe

Um menino com síndrome de Down foi estuprado no dia 5 de agosto na escola para crianças especiais que frequentava em East Rand, na África do Sul - o caso veio à tona no final do mês. O crime contra o garoto, de apenas 13 anos, foi cometido por um auxiliar de professores da escola. A mãe do menino relatou ao jornal local Sowetan News que o filho chegou da escola naquele dia cheirando mal e agindo de um jeito estranho.

Ela foi buscá-lo na escola e, com a ajuda de duas professoras, teria procurado pelo garoto durante uma hora. Quando o encontraram, havia sinais de que ele havia chorado. Em casa, a mãe também encontrou evidências do abuso na roupa do filho e entrou em choque.

Quando ela questionou o menino sobre o que aconteceu, descobriu que ele foi vítima de estupro. “Eu fiquei chocada e horrorizada. Eu cheguei a perder os sentidos por alguns momentos. Eu não conseguia acreditar no que aconteceu. Meu filho então revelou quem foi que o estuprou. Ele disse que foi estuprado pelo homem enquanto eu estava procurando por ele”, contou ao jornal.

A mãe comunicou a escola sobre o que aconteceu e levou o filho para o hospital, onde um médico confirmou o estupro. Ela então denunciou o caso à polícia. A mãe ainda relatou que ficou chocada com a atitude da escola, uma vez que o autor do estupro não foi afastado imediatamente.

A escola ainda teria sugerido que a mãe não levasse o filho para as aulas enquanto o caso era investigado e informou que o homem continuaria trabalhando no colégio. O autor do crime só foi afastado da escola quando a mãe entrou em contato com a secretária da educação. A polícia está investigando o caso.

