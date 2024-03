MÃ£e de quatro crianÃ§as pede ajuda para tratamento do filho com cÃ¢ncer

Passando por sessões de quimioterapia para tratar um Linfoma de Hodgkin desde o ano passado, Gabriel Victor, de 17 anos, e a família precisam de ajuda para custear o tratamento que passa dos R$ 10 mil, contando com valores de exames e medicamentos.

Mãe de quatro filhos, e provedora do lar, a técnica de enfermagem Leize Janaina Cruz da Costa conta que o filho foi diagnosticado no final de 2023, quando começou a sentir dores. “Em setembro ele já vinha reclamando de incômodo na região do pescoço, que pareciam ínguas, levei no médico e disserem que era inflamação de garganta ou poderia ser o dente que ele fez um canal”.

Gabriel tomou remédio anti-inflamatório, por uma semana, até o dia que amanheceu com o pescoço inchado e a mãe correu para o médico e após tomografia e cirurgia de biópsia, veio o resultado de câncer em novembro de 2023.

O adolescente agora realiza o tratamento através da quimioterapia. Gabriel precisa passar por pelo menos seis sessões, que custam acima de R$ 1 mil cada, além dos gastos com exames e remédios.

“Como é na parte linfática, ele ainda tem muito outros nódulos, é tudo pelo plano de saúde, que está me cobrando uma fortuna”. Leize conta que não tem ajuda, já que o pai das crianças não paga pensão e não pode contar com ajuda do filho que era Menor Aprendiz mas já encerrou o contrato.

A família criou uma Vakinha para levantar o valor necessário para ajudar Gabriel Victor a concluir o tratamento e ter melhor qualidade de vida. Para ajudar basta clicar no link .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também