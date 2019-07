Menino de 10 anos é picado por jararaca enquanto dormia em fazenda

Rauster Campitelli, com informações do G1

Um menino de 10 anos foi picado por uma cobra, possivelmente uma jararaca, na madrugada desta sexta-feira (5), enquanto dormia em sua cama. O Ataque aconteceu em uma fazenda no município de Lucas do Rio Verde (MT). A criança acionou os pais por volta das 4h.

Eles foram até o quarto, acenderam a luz e encontraram a cobra na cama do menino, que foi levado às pressas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Porém, devido à falta de soro específico, a criança teve que ser transferida para o Hospital Regional de Sorriso, onde foi medicada. A cobra seria uma jararaca, uma serpente venenosa.

A direção do hospital informou que a criança está internada na ala da pediatria da unidade. Ela foi medicada, recebeu antialérgico e soro antibotrópico. O estado do menino é considerado estável. O hospital informou ainda que a criança recebeu quatro, das oito doses de soro antibotrópico disponíveis na unidade. Ela vai passar por exames e os médicos irão avaliar se ainda deve receber mais doses do soro.

Uma jararaca chega a medir 120 centímetros, sendo mais de 30 variedades deste gênero no Brasil. A jararaca é conhecida também como caiçara, jaraca, jararacão e jararaca-dormideira. Atualmente ela é encontrada até em áreas degradadas.

