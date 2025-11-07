Menino de 10 anos liga para PM e consegue salvar a vida da própria mãe

Uma mãe foi salva após o filho, de 10 anos, acionar o 190 – número do telefone de emergência da Polícia Militar – e conseguir ajudá-la com as orientações de um agente.

A criança, moradora de Santos, no litoral de São Paulo, decidiu ligar para a polícia ao perceber que a mãe estava desacordada.

A situação aconteceu no dia 17 de outubro e o áudio da chamada entre o menino e o policial foi divulgado nesta sexta-feira (7/11) pelo Comando de Policiamento do Interior Seis (CPI6).

No dia do ocorrido, o pequeno não sabia informar o endereço e não estava conseguindo falar com o porteiro. O agente, então, pediu para ele bater na casa de uma vizinha para auxiliá-lo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também