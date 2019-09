Menino de 12 anos se acidenta e fica com mola de pula-pula cravada nas costas

Sarah Chaves, com informações do Pleno News

O menino, Jamie Quilan de 12 anos brincava de pula-pula no último fim de semana, em Sheffield, no Reino Unido, quando uma das molas de brinquedo estourou e ficou cravada em suas costas.

Segundo informações da Fox News, Jamie, estava na casa de um amigo quando o acidente aconteceu. O objeto de metal entrou com tanta força na pele do garoto que ficou cravado com seis centímetros de profundidade, errando por centímetros sua espinha.

Ao ser chamado na casa do amigo do filho, o pai de Jamie, Ian Quinlan, o levou ao hospital, onde passou por um procedimento para retirar a mola.

Deixe seu Comentário

Leia Também