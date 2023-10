Menino de 5 anos morre após rede de proteção se romper e cair do 3º andar

Um menino, de 5 anos, morreu após cair da janela de um apartamento de Aparecida de Goiânia, a cerca de 20 km da capital de Goiás. Ele brincava com o irmão, quando se apoiou na rede de proteção de uma janela, mas a estrutura cedeu.

O menino foi identificado como Matheus Marques da Silva, e o acidente teria ocorrido na última sexta-feira (13). Desde o acidente, em que ele caiu do 3º andar, o menino estava internado. Nessa segunda-feira (16), porém, ele não resistiu e teve a morte confirmada.

A família decidiu doar os órgãos. “Seu legado de amor viverá em nosso corações”, afirma uma postagem de pessoas próximas à família que circula nas redes sociais.

Segundo a mãe do menino, Joseany Miguel da Silva, o garoto passou por cirurgia, mas não resistiu, tendo confirmada a morte encefálica. “Não consigo falar dele sem chorar, pois dói muito saber que ele não está mais aqui. Mas o amor que sinto é imortal”, afirmou ela. *As informações são do portal G1.

