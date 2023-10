Menino de 6 anos morre após cair de pula-pula na festa de aniversário

Um menino, de 6 anos, morreu cinco dias após cair de um pula-pula, na própria festa de aniversário. O caso ocorreu em Votuporanga, no interior de São Paulo. Nicolas Souza Prado se machucou na cama elástica na terça-feira (10), e morreu no último domingo (15).

Segundo informações da Record TV, o menino fraturou quatro costelas e sofreu lesões no peito e no braço esquerdo. Nicolas foi levado para um hospital particular da cidade, onde passou por cirurgia.

Após cinco dias internado, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Nas redes sociais, o pai de Nicolas, Nilvan Prado, desabafou sobre o falecimento do menino.

“Filho, você foi um guerreiro, mas o Papai do Céu quis você do lado dele. Nunca te esquecerei. O papai tentou fazer de tudo pra você e por você. Sempre te amarei, meu cabritinho. E em breve o papai vai estar com você. Me espera, tá bom? Você não vai ficar sozinho".

