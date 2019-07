Menino de 9 anos morre após ter cabeça "esmagada" por trave de gol

Nícolas Josué Victório Táceo, de 9 anos, morreu após uma trave de gol cair sobre a cabeça dele na quadra de esportes em uma escola em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, o garoto estava brincando na quadra quando a trave caiu em cima dele.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou os procedimentos de primeiros socorros à vítima, que estava inconsciente e apresentava traumatismo craniano severo, perda de massa encefálica e hemorragia intensa.

Os militares também fizeram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada da viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), que continuou com as tentativas por mais de 20 minutos.

O menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, que foi isolado e acionada a perícia cientifica da Policia Civil.

Segundo testemunhas, Nicolas se pendurava na trave, quando o pé dele enganchou na rede do gol e a trave caiu sobre ele, batendo a cabeça violentamente no chão.

O delegado Sam Suzumura informou que o menino não morava no bairro, tinha ido participar de um aniversário com a família e estava brincando com outras crianças. Moradores relataram ao delegado que já tinha acontecido de a trave cair. "A trave fica solta e é muito fácil tombar", afirmou.

