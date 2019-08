Menino de três anos é salvo pelo pai após cair em bueiro

Rauster Campitelli, com informações do Estado de Minas

Um menino de três anos caiu em um bueiro enquanto passeava tranquilamente pela rua com os pais. Ao ver a cena, o pai da criança colocou metade do corpo para dentro do buraco e conseguiu salvar o filho, que teve apenas ferimentos leves.

O acidente foi registrado na China. Logo após o acontecimento, a prefeitura da cidade mandou refazer a tampa do bueiro.

Confira o momento em que a criança cai e é salva pelo pai logo em seguida:

Deixe seu Comentário

Leia Também