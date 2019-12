Menino ganha aparelho de audição, após mandar cartinha ao Papai Noel

Marya Eduarda Lobo, com informações da Agência Brasil

Eduardo França Gonçalves, de 11 anos, tem deficiência auditiva desde 1 ano de idade e neste sábado (30), experimentou pela 1ª vez o aparelho de audição que tinha pedido em uma cartinha encaminhada ao Papai Noel dos Correios.

O garoto foi uma das 350 pessoas que receberam o equipamento no Centro de Saúde Auditiva Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, do hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ao lado do prefeito Washington Reis, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ajudou a botar o aparelho que foi entregue pela prefeitura.

O menino mora em Cuiabá, no Mato Grosso, mas não conseguiu ser atendido lá. Por isso, resolveu escrever a cartinha para o Papai Noel dos Correios pedindo o aparelho e se não fosse possível, queria ganhar um boneco do Homem Aranha ou um chapéu.

Hoje ele ganhou tudo que pediu. Já com o aparelho, Eduardo fez um agradecimento emocionado. “E aí, tudo bem? É um momento muito alegre. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada a vocês, parabéns”, disse o menino, ainda com um pouco de dificuldade na fala, limpando as lágrimas.

A avó Clemair Gonçalves, de 48 anos, que o acompanhava também estava emocionada de ver o neto com uma perspectiva melhor de vida e desenvolvimento nos estudos.

Deixe seu Comentário

Leia Também