Mãe espera menina por meses, mas dá à luz a um menino

A mãe Joiciara Leiva de Souza, teve uma surpresa na manhã desta sexta-feira (21), ao dar à luz à um menino, após passar meses esperando por uma menina.

Segundo informações da tia da criança e irmã de Joiciara, Jéssica Ferreira de Souza, todo o pré-natal, feito pelo obstetra da Santa Casa de Campo Grande, indicou que a irmã estava grávida de uma menina. “Meu sobrinho nasceu, até então era menina devido os ultrassons, porém quando nasceu a grande surpresa”, declarou Jéssica.

Ainda de acordo com a tia, todo o enxoval foi feito e preparado esperando a menina que não veio. “Fizemos até chá de fralda e tudo. E no fim só vimos na hora do parto que era menino”, ela acrescenta que por ter esperado uma criança do sexo feminino, agora precisam de roupas para o sobrinho.

“Minha irmã não tem roupa nenhuma de menino se alguém puder nos ajudar será muito bem-vindo. Se alguém quiser trocar por roupa de menina, temos bastante’, alegou.

Para aqueles que se disponibilizarem a doar roupas ou trocar, entrar em contato com o número: (67) 99117-8516, falar com Jéssica.

A assessoria da Santa Casa informou ao JD1 Notícias que está coletando informações sobre o caso e logo responderá pelo ocorrido.

