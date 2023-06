Mensagem falsa: Hospital Universitário da Capital não está doando leite

Mais uma fake news. Circula no WhatsApp uma notícia falsa que afirma que o Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) de Campo Grande, estaria doando latas de leite em pó infantil, com validade para o mês de dezembro.

Procurada pelo JD1, a assessoria de comunicação do HU informou que se trata de uma mensagem falsa, que viraliza todos os anos. "Todo ano espalham essa mentira. E o pior é que isso acontece em todos os hospitais do país. Por sorte não vieram pessoalmente até o hospital procurando pelo leite, mas recebemos muitas ligações de pessoas perguntando se é verdade. Não sabemos a finalidade, e a intenção das pessoas é até boa, pois compartilham achando que estão ajudando na causa. Mas infelizmente repassam sem verificar se é verdadeira a informação. Como costumam ser as fake news em geral", detalhou a comunicação.

O boato é espalhado por todo o País e é relacionado a diferentes universidades. Na internet, vários sites alertam sobre a mensagem falsa. A mensagem ainda pede que os interessados entrem em contato para um número de celular inexistente, causando transtorno e falsas esperanças para quem está precisando de doações.

Confira a mensagem falsa:

“Se algum de vocês conhecer quem precise do Leite Nan soy. O núcleo de alergia do HU (Hospital Universitário) tem várias latas pra vencer no mês de dezembro. Vamos divulgar pra chegar nas mãos de quem precisa e assim evitar tal desperdício. Peço que repassem aos seus amigos e grupos. Desde já agradeço a atenção. Contato: Rennan Adriano 9834-8549”.

