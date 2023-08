Mensagens sobre suspensão de salários são falsas, diz governo

Por meio da Secretaria de Estado de Administração, o governo de Mato Grosso do Sul, esclarece que as mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp informando sobre a suspensão de salário dos servidores são falsas.

Em nota, a secretaria informou ainda que nenhum servidor terá seus vencimentos prejudicados pela falta de atualização de senhas do sistema de uso interno.

Vale ressaltar ainda que para envio de informações internas ao servidor, são utilizados apenas os canais de comunicação oficiais.

O governo está apurando a origem destas mensagens.

