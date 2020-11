Mercados vendem produtos de higiene com diferença de 257,53% no preço

A equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou uma pesquisa para verificação de preços de produtos de higiene pessoal e limpeza e encontrou diferença de 257,53% no valor cobrado entre um estabelecimento e outro.

Foram visitados 16 estabelecimentos comerciais entre supermercados e atacadistas, sendo pesquisados 268 produtos dos quais são divulgados preços e variações de 205.As diferenças encontradas variam de 0,39%, no caso do desinfetante líquido OMO com 1.750 ml, a 257,53% no aparelho de barbear Gillete Ultragrip azul com 2 unidades.

No caso do aparelho de barbear, no Carrefour o preço praticado é de R$ 10,69, enquanto no Supermercado Duarte pode ser adquirido por R$ 2,99. Já em relação ao desinfetante, os preços para comercialização são R$ 12,95 no Assaí Atacadista e R$ 12,90 no Atacadão.

Entre os estabelecimentos, o que apresentou maior número de produtos com maior preço foi o São João, com 33. No Assaí e Atacadão foi encontrado apenas um produto com preço mais elevado que os demais.

Com relação a menor preço, a maior quantidade está no Assai que tem o menor valor em 60 produtos pesquisados. Já os supermercados Santo Antônio, Pague Poko e São João tem apenas um produto com o menor preço entre os estabelecimentos. em cada. O trabalho foi realizado no período de 28 de outubro a 10 de novembro.

O Procon estadual estabeleceu termos comparativos entre a pesquisa realizada há três meses e a atual, tomando por base 156 produtos. Foi constatado que 101 sofreram acréscimo, enquanto 54 foram encontrados com preços menores.

Confira aqui a lista completa de preços, produtos de limpeza e higiene e locais pesquisados.

