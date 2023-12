Merendeiros aprovados em processo seletivo são convocados na Capital

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Prefeitura de Campo Grande para o cargo de merendeiro, foram convocados em publicação do Diário Oficial publicado nesta quinta-feira (21).

A convocação é referenteao Edital n. 14/2023-01 e os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme relação de data e hora publicada no Diário. Na ocasião receberão orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Confira a relação de nomes no Diogrande nº7.323 .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também