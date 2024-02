Merendeiros, assistentes e monitores aprovados em seleção são convocados

ME publicação no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (16), a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca merendeiros, assistentes de educação infantil e monitores de alunos para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Foram convocados 50 monitores de alunos; 86 assistentes de educação infantil e 77 merendeiros. Os monitores devem se apresentar no dia 19 de fevereiro às 13h30, assim como os assistentes e merendeiros.

O local de apresentação é na Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no edital.

A publicação traz ainda a convocação de psicólogos e motoristas que devem ir na Secretaria Municipal de Assistência Social/SAS na próxima quarta-feira (21), às 9h e 9h30, respectivamente.

