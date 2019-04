Mês de abril terá ações de prevenção a acidentes de trabalho

Começam nesta segunda-feira (1º) as ações do Movimento Abril Verde dedicado à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Durante todo o mês, Campo Grande receberá palestras, visitas técnicas e fiscalização in loco para alertar empregados e empregadores sobre a importância de cuidar da saúde e da segurança do ambiente de trabalho.

Só no ano passado, 32 pessoas morreram enquanto estavam trabalhando. Mato Grosso do Sul registrou 8.331 acidentes de trabalho, em 2018. No ano anterior, foram 8.091 casos com 38 mortes. A boa notícia é que os acidentes fatais diminuíram 16%. As profissões com maior número de notificações são alimentador de linha de produção, coletor de lixo domiciliar, técnico de enfermagem, trabalhador rural e motorista de caminhão.

O gestor regional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho explica que as ações foram planejadas para conscientizar as categorias que mais sofrem acidentes em MS. "Trabalhar a prevenção é, inclusive, economicamente mais vantajoso para as empresas, além de ser a conduta mais adequada do ponto de vista da legislação trabalhista e previdenciária. Há estudos sérios que comprovam que a cada R$ 1,00 investido em prevenção, R$ 4,00 são economizados em custos de absenteísmo e também na reparação por danos causados aos trabalhadores acidentados", afirma o juiz do trabalho Márcio Alexandre da Silva.

Campo Grande é responsável por 41% do total de acidentes no estado, com 3.405 casos registrados no ano passado, quase 10% a mais em relação a 2017. Dourados aparece em segundo lugar com 794 notificações. O município apresentou um aumento de 18%, o que se deve especialmente aos acidentes ocorridos no setor frigorífico, em 2018. Três Lagoas é o terceiro no ranking de acidentes de trabalho, com 580 casos, o que representa uma queda de 15% se comparado a 2017.

Programação

No dia 1º, haverá palestra sobre segurança e saúde do trabalho para funcionários terceirizados de diversos órgãos públicos, na sede do TRT/MS, no Parque dos Poderes. Na quarta-feira (3), o Grupo de Trabalho Interinstitucional (Getrin-24) - composto pelo TRT da 24ª Região, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Fundacentro, Cerest Regional Campo Grande, Cerest Estadual e Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - irá se reunir para discutir as ações a serem implementadas.

No dia 8 de abril, professores da rede pública de ensino participarão da palestra "Educação é lugar de saúde, não de doença", com o psicólogo Rossandro Klinjey, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Motoristas de cargas vivas e perecíveis também receberão ação de conscientização e informações sobre a Lei dos Caminhoneiros, nas rodovias.

Membros do Getrin-24 e técnicos de segurança do trabalho farão uma visita técnica ao aterro sanitário de Campo Grande, no dia 26. Já no dia 30 de abril, profissionais da área da saúde terão um Seminário sobre Saúde Mental, no Museu das Culturas Dom Bosco.

