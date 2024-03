MÃªs do consumidor: MarÃ§o terÃ¡ aÃ§Ãµes do 'Procon na Rua' em Campo Grande

Em alusão ao Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março, serão realizadas em Campo Grande a Jornada Estadual de Direito do Consumidor e ações do Procon na Rua. Os eventos têm a participação do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), e entidades parceiras.

Jornada estadual

Em sua primeira edição, a Jornada Estadual de Direito do Consumidor acontece no dia 15, às 9h, na ESDP (Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul). O evento, que está com inscrições abertas, terá a palestra do mestre em Direito e diretor de relações institucionais do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), Igor Rodrigues Britto, sobre o “acesso à Justiça dos consumidores contra o mito da litigância predatória”.

A ação é realizada em parceria pelo Procon/MS, ESDP e a Abccon (Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul), com apoio do MPMS, OAB-MS, Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Adecc (Associação Estadual de Defesa da Cidadania e do Consumidor) e Adecon (Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul).

Procon na Rua

A van do Procon na Rua estará presente no ‘Ação Cidadania Para Elas’ no dia 9, das 9h às 17h, no Centro de Convenções Albano Franco. O evento, comemora o Dia Internacional da Mulher com a oferta de atendimentos de saúde, lazer, empreendedorismo, cidadania e emprego.

No dia 10, das 7h às 11h, a unidade de orientação e registro de reclamações estará presente no II Festival de Verão no Parque, promovido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), no Parque das Nações Indígenas. A ação vai contar com múltiplas atividades esportivas que incluem corrida, ginástica localizada, skate, escalada, pedal kids, kung fu, jiu-jitsu e dança.

O atendimento do Procon na Rua também chega no dia 24, das 8h às 13h, a Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida, no Jardim Canguru. No local, a equipe do Procon/MS se une a outras instituições públicas e privadas em mais uma edição do ‘Mutirão Todos em Ação’.

09/03 | Ação Cidadania Para Elas | 9h às 17h

Centro de Convenções Albano Franco – Avenida Mato Grosso, 5017, Carandá Bosque

10/03 | II Festival de Verão no Parque | 7h às 11h

Parque das Nações Indígenas – Avenida Afonso Pena, S/N

23/03 | Mutirão Todos em Ação | 8h às 13h

Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida - Rua Catiguá, 694, Jardim Canguru

