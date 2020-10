Mesmo com chuva, Serra do Amolar segue preocupante

Apesar da chuva que chegou e durou cerca de uma hora em Corumbá na manhã desta segunda-feira (12), o tempo voltou a ficar abafado e com umidade do ar abaixo do recomendado.

No perímetro urbano, os moradores já sentem novamente o mormaço do tempo mais quente. De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, a situação das queimadas pode nem sequer ter sido amenizada.

As informações oficiais dos bombeiros serão repassadas no final do dia, após fechamento de dados e feedback da equipe de campo que deve apurar a situação dos focos no Pantanal.

Imagens e vídeo mostram a chuva que foi contínua, porém de fraca intensidade na região da Serra do Amolar.

