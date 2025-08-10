Menu
Menu Busca domingo, 10 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais

Os dados são do levantamento feito para o 6º Observatório de Carreiras e Mercado realizado pelo PUCPR Carreiras

10 agosto 2025 - 12h51Brenda Assis
carteira cltcarteira clt  

Um levantamento feito para o 6º Observatório de Carreiras e Mercado realizado pelo PUCPR Carreiras, setor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), revelou que 50% das demissões em 2024 foram causadas por questões comportamentais. Em seguida aparecem a automação das atividades (25%), a redução de custos e os cortes de despesas (25%). A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 alumni (ex-alunos) e 583 empresas da área de recrutamento humano.

“O mercado valoriza profissionais que unem competência técnica e habilidades para uma boa convivência. Um único indivíduo com atitudes negativas pode comprometer toda a equipe, surgem conflitos, a produtividade cai e talentos são perdidos. Por isso, é preciso olhar para o autoconhecimento”, explica a coordenadora do PUCPR Carreiras, Luciana Mariano.

Segundo ela, o sucesso está cada vez mais baseado na combinação entre saber fazer as tarefas e saber conviver com as pessoas. 

“Mais do que dominar ferramentas ou processos, é preciso desenvolver inteligência emocional, empatia, respeito e responsabilidade nas relações, além de se auto avaliar sempre, se questionando sobre sua postura nas relações do dia a dia e a sua forma de lidar com as emoções e com os outros no ambiente de trabalho”, avalia.

O estudo mostrou que no ano passado as habilidades mais valorizadas foram a comunicação oral (11,46%), o planejamento (10,73%), a solução de problemas (10,18%), gestão de conflitos (7,51%) e a comunicação escrita (7,42%). 

De acordo com o estudo, em comparação com 2021, período em que as empresas lidavam diretamente com os efeitos da pandemia, observa-se uma mudança nas prioridades, com as habilidades ligadas à solução de problemas (12,58%) ocupando o topo da lista.

A pesquisa aponta que 76% dos respondentes estão investindo na aquisição de novos conhecimentos, o que demonstra uma postura proativa, para evitar a estagnação e fortalecer a empregabilidade. Além disso, 16,32% das empresas entrevistadas priorizam aqueles que demonstram interesse em se atualizar. 

Luciana ressaltou que os movimentos do mercado acontecem com rapidez e o que importa é como cada um se posiciona diante dessas transformações.

“Atualizar conhecimentos e desenvolver novas competências é uma necessidade. Aqueles que mantêm o aprendizado constante conseguem se adaptar às mudanças, identificar oportunidades e compartilhar conhecimento. Essa prática ajuda não só na carreira individual, mas também no desempenho das organizações, que precisam de pessoas preparadas para aprender, mudar e colaborar”, disse.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bilhete da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 40 milhões
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
Desembargadora Elizabete Anache
Geral
Desembargadora de MS recebe reconhecimento nacional na defesa dos Direitos Humanos
Arlindo Cruz será velado na quadra da Império Serrano neste sábado
Geral
Arlindo Cruz será velado na quadra da Império Serrano neste sábado
Foto: Divulgação
Geral
Homem ferido em Corumbá não foi atacado por onça, diz nota técnica
Em cruzeiro, esposa cai no mar, homem tenta salvá-la e casal morre afogado
Geral
Em cruzeiro, esposa cai no mar, homem tenta salvá-la e casal morre afogado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos
Geral
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Hilux envolvido em acidente -
Justiça
Motorista de Hilux envolvido em acidente grave pede absolvição na Justiça

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Ribanceira na cidade Venda Nova do Imigrante
Internacional
Morte por amor: Casal estaciona o carro para namorar e cai de penhasco