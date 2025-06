Metodologia inédita de produção de biocombustível do Senai-MS ganha patente

O projeto Macrofuel, responsável pelo desenvolvimento de biocombustível a partir de plantas aquáticas em reservatórios da região, na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo conquistou a primeira patente entre os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto Senai de Inovação (ISI) Biomassa em Mato Grosso do Sul.

A tecnologia ganhou direito exclusivo, com publicação nos Estados Unidos e também teve sua patente concedida no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), fortalecendo a proteção intelectual e estratégica da inovação no mercado nacional.

O pesquisador industrial, Paulo Renato dos Santos, responsável peloproeto afirma que a concessão de uma patente demonstra que o ISI Biomassa foi capaz de desenvolver uma metodologia inédita, com aplicação prática e relevância industrial. “Isso valida o instituto como um importante polo de pesquisa e desenvolvimento com expertise técnico-científica. Representa também um avanço no desenvolvimento de tecnologias limpas, renováveis e alinhadas com a bioeconomia circular, contribuindo para a transição energética e redução da dependência de combustíveis fósseis”, explicou.

Conforme o pesquisador, o reconhecimento permite avanços de pesquisa e agiliza o processo de acesso à tecnologia pelo público.

O projeto "Macrofuel: Aproveitamento Energético de Bio-Óleo Pirolítico de Macrófitas Aquáticas para Produção de Biocombustível" foi lançado em julho de 2019. A iniciativa foi uma parceria entre o Instituto Senai de Inovação em Biomassa e o grupo chinês, CTG Brasil, um dos maiores geradores privados de energia do país, com investimento de R$ 4,6 milhões, via fomento ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial).

