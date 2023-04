Dupla troca MS por MT ao agradecer público de show na Expogrande

Atração na Expogrande na Parque de Exposições Laucídio Coelho na noite de quinta-feira (20), a dupla sertaneja Matheus e Kauan usou as redes sociais para agradecer o público sul-mato-grossense.



No entanto, a dedicatória não passou despercebida na publicação feita no perfil do Twitter da dupla. "Campo Grande/MT, que noite maravilhosa! Show no dia de um lançamento não tem erro".



Foi a segunda dupla a confundir Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, após Maiara e Maraisa arrancarem críticas de algun fãs por fazerem o mesmo em outra noite na Expogrande.



Comentários no perfil do Instagram "Jrdopasseando", que postou a confusão, demonstraram o descontentamento com os artirstas. "Engraçado que ninguém con Grande do Sul com Rio Grande do Norte né", escreveu um internauta.



"Não é sobre ser mimizento... É sobre a identidade de um povo!! É sobre ser reconhecido!!! É sobre um povo que valoriza o seu estado e gosta de ser chamado pelo seu nome!! É Mato Grosso do SulIIII", complementou outra mulher.





No entanto o erro foi corrigido pouco tempo depois e alguns elogiaram "agora sim".

