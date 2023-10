Miau: Cercados por superstições, cuidados com gatos pretos devem ser redobrados

Com chegada do halloween, volta todas as superstições que rondam os gatos pretos, fazendo eles serem alvos de preconceitos e agressões. Hoje, dia 27 de outubro, é comemorado o Dia da Conscientização do Gato Preto.

Ana Cristina Camargo, responsável por uma ONG que abriga aproximadamente 450 gatos, sendo metade deles composta por gatos pretos, ressaltou a importância de ficar em alerta com esses felinos, principalmente em datas como sextas-feiras 13 ou com a proximidade da festa de halloween. “Nessas datas, casos de maus-tratos são muito comuns. Eles são usados em rituais, por crenças ou mitos”, esclarece.

A protetora disse que nessas datas, ela não costuma doar nenhum gato preto, exatamente para evitar qualquer tipo de abuso. “Para doar fazemos uma seleção criteriosa com o futuro tutor. Mas nessas datas, não abro exceção”.

O veterinário da Subea, Edvaldo Sales, esclarece que os gatos pretos não têm nenhum tipo de diferença em relação aos demais. “A única diferença é a quantidade de melanina produzida pelo animal”, frisa.

Primeiro Paciente – Em março deste ano, a Subea atendeu o gato Salém. Ele chegou até a unidade com o olho machucado após uma briga. Salém foi o primeiro paciente encaminhado para Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, através do convenio firmado entre Prefeitura e UFMS para atendimento de alta complexidade para cães e gatos da Capital, sem nenhum custo para o tutor. O animal passou por uma enucleação (extração do globo ocular).

“Se não fosse o convênio, eu não teria como custear uma operação como esta”, lembrou Dona Maria Andreia, tutora do Salém.

Campanhas de Adoção – A Subea realiza todos os meses, feiras de adoção de cães e gatos na Capital. As feiras são realizadas todo segundo domingo do mês, durante a Feira Cultural Praça Bolívia, das 9h às 13h. Todos os animais adotados nas campanhas de adoção da subsecretaria tem castração garantida, sem custo, pela Prefeitura.

