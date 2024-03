Michelle Bolsonaro Ã© condenada por uso inapropriado de foto de Leila Diniz

O Juizado Especial Cível da Lagoa, no Rio de Janeiro, condenou Michelle Bolsonaro (PL) a pagar uma indenização de R$ 30 mil para a roteirista Janaina Diniz Guerra, por uso inapropriado de uma imagem de sua mãe, a atriz Leia Diniz, falecida desde 1972.

O uso da imagem foi em 2023, por meio de uma publicação feita por Michelle, na qual ela celebrava o voto feminino. Na foto estava Leila Diniz, Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara e Norma Bengell de mãos dadas, em um protesto em 1968, durante a ditadura militar. Porém, em uma montagem, o rosto da ex-primeira dama aparece na fotografia.

Michelle também foi condenada a retirar a foto das suas redes sociais em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, além de retratar-se devidamente com um vídeo em todas as duas redes sociais, em que explica que a atriz nunca apoiou a ditadura militar, e que a foto foi tirada em um contexto de oposição ao regime e à censura.

Pois, a fotografia original foi feita durante uma marcha de artistas no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, contra cortes e proibições de peças de teatro feitas pela ditadura. O ato ficou conhecido como “Passeata dos Cem Mil”.

