Militar do exército morre em acidente de trânsito na capital

O Militar do Exército Fernando Pereira, de 20 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (25) após um acidente grave. A colisão envolvendo o jovem ocorreu na avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, no Bairro Estrela do Sul.

A vítima estava conduzindo sua motocicleta quando o condutor do veículo teria tentado realizar uma conversão proibida na via, ocasionando o acidente.

Logo após a colisão, o motorista do carro fugiu do local e a vítima ficou no solo e morreu minutos depois, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender ocorrência. A perícia vai analisar as circunstâncias do acidente para verificar as causas do acidente. O suspeito que fugiu ainda não foi identificado.

