Mina 18 da Braskem se rompe em Maceió

A Defesa Civil de Maceió informou que a mina nº18 da Braskem se rompeu neste domingo (10), por volta das 13h15 (horário de Alagoas), na Lagoa Mundaú. Técnicos do órgão já estão no local.

Apesar do rompimento da mina, toda a região está desocupada, já que o risco de colapso era iminente, por isso, não há risco para a população.

Ao menos três bairros da capital alagoana tiveram que ser completamente evacuados em 2020 devido tremores, resultantes de anos de exploração de sal-gema na cidade.

É possível ver o momento em que o rompimento ocorre em vídeo publicado pelo prefeito da cidade em seu X, antigo Twitter. Confira:

Às 13h15 de hoje, a mina 18 sofreu um rompimento, no trecho da lagoa próximo ao Mutange. Estarei em instantes sobrevoando a área com os nossos técnicos. A Defesa Civil de Maceió ressalta que a mina e todo o seu entorno estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas.… pic.twitter.com/7sCZmYsRFB — JHC (@jhcdopovo) December 10, 2023

