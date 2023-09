Minas e Energia afirma que horário de verão não deve voltar em 2023

A área técnica do Ministério de Minas e Energia (MME) disse, em nota enviada ao portal Metrópoles, que a volta do horário de verão não será necessária em 2023. A medida foi extinta em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro.

“O Ministério de Minas e Energia (MME) informa que, em virtude do planejamento seguro implantado pelo ministério desde os primeiros meses do governo, os dados não apontam, até o momento, para nenhuma necessidade de implementação do horário de verão”, afirmou a pasta em nota.

Além de Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, o horário de verão também era aplicado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

O horário de verão vigorava entre outubro e fevereiro, e tinha como objetivo estimular as pessoas e as empresas a encerrarem suas atividades ainda com a presença de luz do sol, o que evitaria que muitos equipamentos estivessem ligados no momento em que houvesse o acionamento da iluminação noturna.

No entanto, segundo site do MME, houve uma mudança de hábitos nos últimos anos, fazendo com que o horário de verão deixasse de produzir os resultados desejados.

