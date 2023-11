Mingau pode receber alta após melhora no quadro de saúde

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau em seu trabalho na banda Ultraje a Rigor, tem a possibilidade de receber alta ainda “nas próximas semanas”, segundo nota do Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, onde ele está internado.

Em nota, o hospital disse que o músico segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, mas que seu “quadro é considerado estável, e há possibilidade de alta nas próximas semanas”.

“O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, da Rede D’Or.”, diz trecho da nota.

Porém, destaca que ele veio apresentando evolução no quadro neurológico, e continua com fisioterapia. “Após 75 dias da primeira cirurgia, apresenta evolução progressiva no quadro neurológico e segue recebendo suporte clínico e fisioterapêutico”, completou.

