Minha Casa, Minha Vida: Governo amplia programa para família que ganham até R$12 mil

O governo federal anunciou a expansão do ‘Minha Casa, Minha Vida’, que permitirá que famílias com renda de até R$ 12 mil mensais tenham direito ao programa. A ampliação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (4).

Segundo a decisão, esses núcleos farão parte da Faixa 4 do programa, para famílias que recebem entre R$ 8 mil e R$ 12 mil mensais, e permitirá o financiamento de imóveis com valor de até R$ 500 mil, dividido em 420 meses, equivalente a 35 anos.

De acordo com as previsões do governo, a nova faixa terá uma taxa média de juros em 10,5% ao ano, e ao contrário de outras faixas, o governo não irá subsidiar o pagamento dos imóveis, de modo que a família deve pagar o valor integral a ser pago.

Também foi anunciado que será permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a operação de crédito.

Apesar do anúncio, que tem caráter geral, o governo ainda não respondeu algumas questões, como quando o financiamento começa a ser disponibilizado para o público, se existe a possibilidade de estabelecimento de um novo teto de renda para áreas rurais, se há a inclusão de habitações destinadas a essa faixa em iniciativas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e se o financiamento será restrito para famílias sem imóvel.

