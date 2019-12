Minha Mãe É uma Peça 3 leva mais de 1,8 milhões de pessoas ao cinema

O filme Minha Mãe É uma Peça 3 estreou na última quinta-feira (26) e até esse domingo (29), levou mais de 1,8 milhão de brasileiros aos cinemas e arrecadou mais de 30 milhões, se tornando o filme mais visto desse final de semana, desbancando filmes internacionais de renome, como o último Star Wars – A Ascensão Skywalker.

Para se ter uma noção do público, a comédia de Paulo Gustavo foi assistida por 1.852.238 pessoas, que é quase quatro vezes maior que o do segundo filme mais assistido, Star Wars: A Ascensão Skywalker, que teve 493.269 espectadores no Brasil.

O último longa fez brasileiros de todos os cantos chorarem de rir e de emoção com a conclusão da história de Dona Hermínia. “Esse é meu filme mais autobiográfico e mais político. Eu quis falar do meu pai, Carlos Alberto, que foi morar na frente da casa da minha mãe, do meu casamento, da minha paternidade”, afirmou o humorista em entrevista.

Em suas redes sociais, Paulo se mostrou emocionado com os números do filme e as resoluções das grandes críticas de cinema. Inclusive, o ator também compartilhou que em diversos locais as sessões estavam esgotadas.

Essa não é a primeira vez que a saga de Dona Hermínia leva milhares de pessoas ao cinema, os dois primeiros filmes teve um público maior que 10 milhões de espectadores.

