Ministério autoriza concurso público para pesquisador da FUNDAJ

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de 20 vagas de Pesquisador na Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ). A portaria, assinada pela ministra Esther Dweck, foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14/2).

O edital de abertura do concurso deverá ser publicado em até seis meses a partir da data da publicação da portaria. Caso o edital não seja divulgado dentro do prazo, a portaria perderá seus efeitos e o atesto de disponibilidade orçamentária será cancelado.

Os salários para os cargos de pesquisador ainda não foram confirmados, mas a expectativa é que fiquem em torno de R$ 7 mil ou mais, dependendo da graduação do interessado. A FUNDAJ deve participar da segunda edição do Concurso Nacional Unificado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também