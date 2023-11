Ministério da Justiça destina R$20 milhões para modernização da segurança em MS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob a gestão do Ministro Flávio Dino, efetuará um repasse de R$ 20 milhões à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS) com o intuito de promover a modernização do sistema de segurança do estado. Essa alocação financeira será direcionada à aquisição de veículos.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (06). A formalização do convênio que viabilizou o repasse aconteceu dia 31 de outubro e contou com a assinatura do secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, o secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o governador Eduardo Riedel.

