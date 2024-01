Ministério da Justiça doa 170 algemas táticas para policiais penais em MS

Nesta sexta-feira, 12 de janeiro, o Diário Oficial da União divulgou um extrato de doação formalizado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais/SENAPPEN, e o Estado do Mato Grosso do Sul.

A doação consiste em 170 Algemas Táticas destinadas ao uso dos policiais penais no estado.

O acordo foi firmado entre Rafael Velasco Brandani, Secretário Nacional de Políticas Penais, e Rodrigo Rossi Maiorchini, Diretor Presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (AGEPEN).

