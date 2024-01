Ministério das Comunicações autoriza transmissão da TV Educativa em Ivinhema

Nesta terça-feira (23), o Ministério das Comunicações do Governo Federal publicou a homologação para a operação do sinal da TV Educativa no município de Ivinhema, em Mato Grosso do Sul.

A Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul, responsável pelo serviço de retransmissão de televisão, recebeu a aprovação para operar o canal 29 (vinte e nove) de forma digital.

A Portaria que oficializa essa decisão foi assinada por Alexandre Miranda Freire de Oliveira Barros, Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal. A medida entra em vigor na data de sua publicação.

