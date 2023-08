Ministério Público amplia prazo das inscrições para seleção de estagiários

Por meio do Diário Oficial, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou a prorrogação das inscrições e a alteração da data de prova do I Processo Seletivo de Estagiários e Residentes.

Os interessados poderão realizar as inscrições até às 23h59min do dia 30 de agosto de 2023, apenas pela internet, por meio do site da FAPEC . O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2023, observando sempre o horário de funcionamento do sistema bancário nacional.

Os inscritos serão avaliados mediante realização de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 4h, com data prevista para aplicação no dia 24 de setembro de 2023, em local e horário a serem divulgados nos portais do MPMS e da FAPEC.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse os portais do MPMS (www.mpms.mp.br), DOMP-MS e da FAPEC (www.fapec.org/concursos).

