Ministério Público de Mato Grosso do Sul gasta mais de R$ 370 mil com diárias

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) gastou R$ 370.638,21 com o pagamento de diárias a servidores e membros durante o mês de abril de 2025. Os dados foram divulgados no Diário Oficial desta sexta-feira (16).

Em comparação com março, quando foram empenhados R$ 362.057,92, houve um aumento de R$ 8.580,29, representando uma alta de aproximadamente 2,36% nos gastos com esse tipo de despesa.

Entre os que receberam os maiores valores em abril, está o promotor de Justiça Antenor Ferreira de Rezende Neto, com R$ 5.963,00. O valor corresponde à viagem de avião realizada entre Campo Grande e o Rio de Janeiro, de 7 a 11 de abril, para participar de reunião do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).

O segundo maior valor foi pago a Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico do MPMS, que recebeu R$ 5.649,12. A quantia é referente a viagem entre Campo Grande, Brasília e Florianópolis, de 8 a 12 de abril, para participar da posse da nova Procuradora-Geral de Justiça de Santa Catarina e reuniões do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Em terceiro lugar está o promotor Felipe Almeida Marques, que recebeu R$ 5.098,37. Ele viajou de Batayporã a Guaíra (PR), Amambai e Ponta Porã, em veículo particular, para atuar com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e participar do evento Escutas Regionais – Região Sul, entre os dias 18 e 22 de março.

Alguns pagamentos constam como sigilosos. Nesses casos, o MPMS divulga apenas o valor pago, sem informar nome, destino ou motivo da viagem. O sigilo é justificado pela Decisão nº 472/2025/PGAADM, de 7 de abril, no processo SAJMP nº 09.2025.00004584-8.

Segundo o MPMS, as diárias pagas aos servidores e membros do Ministério Público Estadual no mês de abril de 2025 têm amparo legal nas Resoluções nº 009/2012-PGJ, de 4 de abril de 2012, e nº 003/2011-PGJ, de 21 de março de 2011.

